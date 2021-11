Trendfrisur Buzzcut – Darum rasieren sich Frauen immer öfter die Haare ab

Vom Catwalk in den Mainstream

Nun hats der Buzzcut vom Catwalk und dem Red Carpet zu uns geschafft. Im Lockdown haben viele Frauen spontan zum Rasierer gegriffen, Beautyblogs bezeichnen ihn als Haarschnitt des Jahres 2021 und wer etwa durch Zürich läuft, sieht immer öfter junge Frauen mit Raspelschnitt. Auch die Autorin dieses Textes hat sich dieses Jahr den Kopf rasiert. In der Stadt gabs dafür mehrheitlich Komplimente, beim Familienbesuch auf dem Land hochgezogene Augenbrauen. «Ein Buzzcut provoziert sicher stärker in einem konservativen Umfeld mit eher starren Geschlechterrollen als in einem aufgeschlossenem Milieu», sagt Dr. Christa Binswanger, Geschlechterforscherin an der Uni St. Gallen.