Nachwuchs im Basler Zoo

Darum reiben sich Totenkopfäffchen mit Urin ein

Im Baser Zoo kamen acht Totenkopfäffchen zur Welt. Sie haben verschiedene Mütter, aber alle den gleichen Vater. Die Äffchen haben ein ganz spezielles Mittel zur Kommunikation miteinander.

Nach zwei Jahren ohne Nachwuchs, kamen nun zwischen dem 10. Mai und dem 17. Juni im Zoo Basel acht junge Totenkopfäffchen zur Welt. Die Pause lag daran, dass die Gruppe bis Ende 2019 kein Männchen hatte. Erst einmal, vor 34 Jahren, habe es noch mehr junge Totenkopfäffchen gegeben, heisst es in einer Mitteilung des Zoo Basel am Mittwoch. Die «Saimiri» leben normalerweise in Weibchengruppen, die Männchen werden nur zur Paarungszeit geduldet und danach von den Weibchen wieder vertrieben.

Totenkopfaffen markieren ihr Revier mit Urin und kommunizieren auf diese Weise miteinander. Da sie keine Duftdrüsen aufweisen, urinieren sie über die Hände und Füsse und reiben diese am ganzen Körper ins Fell ein. Diese Praxis, genannt «urine washing» sei besonders in der Paarungszeit stark ausgeprägt, schreibt der Zoo Basel. Ausserdem geben sie dadurch den Geruch an wichtigen Orten im Gehege, an Ästen und Kletterseilen ab. Dies dient dazu, anhand der Duftmarkierung Gruppenmitglieder von Fremden zu unterscheiden. Aus diesem Grund würden die Tierpfleger das Gehege auch nicht allzu stark reinigen, um die Duftmarken nicht zu entfernen, so der Zoo Basel.