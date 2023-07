Sturm in La Chaux-de-Fonds: Darum richten Downbursts so gewaltige Schäden an

Bei Downbursts stürzen kühle Luftmassen von oben dem Erdboden entgegen und strömen dann radial – das heisst strahlenförmig – nach aussen. Das typische Schadensbild bei Downbursts ist besonders an der Fallrichtung von Bäumen in Wäldern zu erkennen: Die liegen alle am Boden und zeigen in die gleiche Richtung.