Menstruationszyklus: Darum richten manche Frauen ihr Leben nach diesen vier Phasen

In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen Frauen behaupten, dass ihre Lebensqualität steigt, wenn sie «zyklisch leben». Doch was heisst das genau?

Der eigene Menstruationszyklus beeinflusst deinen Alltag mehr, als du vielleicht denkst: Das behaupten viele Frauen auf Social Media. Indem sie ihren Zyklus per Periodenapp tracken und sich bewusst sind, in welcher Phase sie sich befinden – und sich nach Möglichkeit auch danach richten –, erhoffen sie sich, ihren Körper besser zu verstehen, sich ausgeglichener zu fühlen oder ihre Energie besser einteilen zu können.

So schreibt etwa diese Creatorin zu ihrem Video: «Dein Menstruationszyklus ist so viel mehr als nur deine Periode. Wenn deine Hormone schwanken, wirken sie sich auf deine Stimmung, deine Motivation und Energie aus.»

«Immer mehr Frauen möchten verstehen, was mit ihnen passiert»

Wir haben bei Josianne Hosner nachgefragt: «Zyklisch zu leben bedeutet, zu wissen, in welcher Zyklusphase man sich befindet, und anhand dessen erklären zu können, wieso man vielleicht viel Energie hat, man sich gut fühlt – oder eben gerade nicht», so Hosner. Vor 13 Jahren fing Hosner an, Zusammenhänge zwischen ihrer Psyche und ihrem Zyklus festzustellen, vertiefte sich dazu und bietet Workshops zum Thema an. Die Nachfrage danach sei riesig. «Immer mehr Frauen möchten verstehen, was da genau mit ihnen passiert», so Hosner.