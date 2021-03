Auf Tik t ok hat die Userin « Samanhaiderr » mit ihrem Video zu Revenge Bedtime Procrastination über 15 Millionen Likes gesammelt. Darin erklärt sie das Phänomen so: « Die Leute weigern sich einzuschlafen, weil sie nicht viel Kontrolle über ihr tägliches Leben haben. Darum schlafen sie nachts erst spät, auch wenn sie sehr müde sind, weil sie noch nicht bereit sind, dass die Freizeit endet und der nächste Tag beginnt. » In den Kommentaren pflichten ihr die Userinnen und User bei: « Ich dachte, das ginge nur mir so! »