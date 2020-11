Netflix macht nun lineares TV

Netflix testet in Frankreich erstmals den TV-Sender Netflix Direct, damit sich die Nutzer nicht mehr entscheiden müssen: Abonnenten sehen via Browser lineares Fernsehen, das 24 Stunden am Stück französische, europäische und internationale Shows und Filme zeigt. Netflix begründete den Start des Senders damit, dass traditionelles Fernsehen in Frankreich nach wie vor sehr beliebt sei bei Menschen, die sich einfach zurücklehnen wollten, ohne sich für eine Sendung entscheiden zu müssen.