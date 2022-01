Schlechtes Wetter – Darum schmeckt der Schweizer Honig vom letzten Jahr anders

Und: Die schwierigen Bedingungen zwangen die Bienen zur Improvisation. So machten sie sich in den kurzen Phasen schönen Wetters auf die Suche nach anderen Nektarquellen. Dies wirkt sich auf den Geschmack aus.

So berichtet beispielsweise die Zürcher Stadtimkerei «Wabe 3», dass in ihrem Honig aus dem letzten Erntejahr 60 verschiedene Pollen enthalten waren – drei bis viermal mehr als üblich. Statt der ertragreichen Stadtbäume mussten die Bienen diverse städtische Pflanzen anfliegen.

Grosse Vielfalt an Nektar

Statt der üblichen Quellen - Wiesenblumen, Obstbäume und der Wald - flogen die Bienen vermehrt Lindenblüten und Brombeerblüten an und veränderten so den Geschmack des Honigs. Eine weitere Besonderheit ergab sich durch das regnerische Jahr 2021: Efeuhonig. Denn der Efeu habe letztes Jahr in der Zentral- und Ostschweiz besonders üppig geblüht, so Bruno Reihl vom Imkerverband BienenSchweiz.

Teure Produkte, leere Regale

Lange reichte die spezielle Ernte jedoch nicht hin. So ist sie in der Deutschschweiz bereits ausverkauft. Zudem trieb die Knappheit die Preise in die Höhe. Ein Glas Honig kostete beispielsweise in der Region Zürichsee 2 Franken mehr als noch im Vorjahr, so Bruno Reihl.