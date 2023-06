Hundenasen: Darum faszinieren Hunde deine Genitalien

Begrüssungsritual : Darum schnüffeln Hunde so gerne in unserem Schritt

Darum gehts Hunde beschnuppern einander am Hinterteil.

Bei uns Menschen zeigen sie sich vom Genitalbereich angezogen und riechen daran.

Dabei handelt es sich um ein natürliches Sozialverhalten, das einen Zweck hat.

Sie bekommen darüber jede Menge Informationen über ihr Gegenüber.

Unter anderem können sie riechen, ob jemand Sex hatte.

Neben dem Schwanzwedeln ist auch das Schnuppern am Schritt von Menschen typisch für Hunde. Sie stupsen ihre Schnauze vor allem bei der Begrüssung oft in den Genitalbereich von Männern und Frauen. Beunruhigt sollte man deswegen aber nicht sein. Das Schnüffeln im Intimbereich hat einen harmlosen Grund. Das steckt dahinter.

Darum schnüffeln Hunde überhaupt so viel

Schnüffeln stellt für Hunde ein Grundbedürfnis dar. Die Nase ist ihr wichtigstes Sinnesorgan – und ist mit je nach Rasse zwischen 125 bis 300 Millionen Riechzellen auch das sensibelste. Sie riechen damit rund 10’000-mal besser als wir Menschen und versorgen sich darüber mit Informationen aus ihrer Umgebung. Sie kommunizieren darüber auch mit ihren Artgenossen und erfahren so, ob ihr Gegenüber paarungsbereit ist und wie es um seine Gesundheit steht. Mit ihrem stark ausgeprägten Geruchssinn zählen Hunde zu den Makrosmatikern. Wir Menschen gehören dagegen zu den Mikrosmatikern.

Darum sind Hunde so gute Spürnasen

Es liegt nicht nur daran, dass ihre Riechschleimhaut – und auch ihr Riechkolben – grösser ist, sondern auch am Aufbau der Hundenase: Durch diesen bleibt die eingeatmete Luft länger in der Nase als beim Menschen, wodurch die Duftmoleküle länger auf der Riechschleimhaut bleiben und analysiert werden können. Hunde sind ausserdem in der Lage bis zu 300-mal pro Minute zu atmen. So werden die Riechzellen ständig mit Duftmolekülen versorgt. Hinzu kommt, dass die Vierbeiner über ein zusätzliches Riechorgan verfügen: das sogenannte Jacobson-Organ. Dieses dient der Wahrnehmung von Pheromonen – Duftstoffen zur Informationsübertragung.

Darum riechen Hunde an den Hinterteilen anderer Hunde

Begegnen sich Hunde, beschnüffeln sie sich in der Regel ausgiebig am Hinterteil. Es ist so etwas wie ein Vorstellungsritual, ähnlich wie das Austauschen von Visitenkarten beim Menschen. Darüber werden Informationen über Geschlecht, Paarungsbereitschaft, Gemütslage, Gesundheitszustand und Ernährung des jeweils anderen Hundes aufgenommen. Besonders die Pheromone im Bereich der Genitalien und des Anus sind stark ausgeprägt und damit aussagekräftig. Der Grund dafür liegt in den Analdrüsen: Diese befinden sich bei Hunden paarig seitlich am After. Die Drüsen produzieren ein Pheromon-haltiges, riechendes Sekret.

Darum geht die Hundenase beim Menschen direkt in den Schritt

Auch der Mensch besitzt Pheromon-produzierende Drüsen, über die Hunde ihre Informationen über uns beziehen. Diese sitzen in den Achselhöhlen, um den Anus herum und an den Genitalien. Dass die Vierbeiner mit ihren Nasen vor allem in unseren Schritt abtauchen, liegt an seiner für sie günstigen Lage: Dort sind die Duftstoffe für sie schlichtweg am einfachsten verfügbar.

Darum wissen Hunde, wenn wir Sex hatten

Zwar sind menschliche Genitalbereiche grundsätzlich spannend für Hunde. Doch besonders interessant sind die von Frauen, die ihre Periode haben, schwanger sind oder gerade entbunden haben. Dann verändern sich die weiblichen Pheromone und werden intensiver. Die Vierbeiner werden dann magisch angezogen. Laut «Hundezeitung» ist das auch während des Eisprungs der Fall oder, wenn Menschen gerade Sex gehabt haben. Besonders interessant sind für Hunde auch ängstliche Menschen.

Darum solltest du Hunden nicht zu nahe kommen

Während es für Hunde völlig okay ist, sich mit ihrer Schnauze im Genitalbereich von Menschen «umzusehen», sollte man es andersherum besser nicht tun und ihm auch sonst nicht zu nahe kommen. Das zeigt der Fall der Britin Amanda Gommo, die ins Spital musste, weil das «Geschäft» ihres Hundes in ihrem Mund landete. Auch sich das Gesicht ablecken zu lassen, kann schlimme Folgen haben.

