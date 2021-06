Ausgeflogene Völker - Darum schwärmen Bienen immer häufiger in der Stadt

Menschen beginnen zu fuchteln, geraten in Panik, rufen die Feuerwehr: in der Stadt Bern summt es in den letzten Tagen gleich mehrmals. Am Dienstag landete etwa ein Bienenschwarm unter dem Baldachin in der Berner Innenstadt. Wegen den Insekten musste gar der Verkehr für 40 Minuten unterbrochen werden, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Für Aufsehen hatte am Sonntag ebenfalls ein Bienenschwarm beim Restaurant Da Bucolo in der Berner Altstadt gesorgt. Die Bienen hatten sich überraschend an einem Tischbein festgesetzt. Nur einige Tage davor hatte ein Schwarm den Zytgloggeplatz in Beschlag genommen.