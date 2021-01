1. Abwehrkräfte stärken

Viren werden in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen. Wer sich also nicht einem verstopften Bus oder Zug aussetzt, sondern allein mit dem Rad fährt, hat schon mal einen wesentlichen Schutz. Zusätzlich wird das Immunsystem durch unterschiedliche Kälte- und Wärmereize und die körperliche Belastung an der frischen Luft gestärkt. Zu kalte Luft kann allerdings die Lunge gefährden. Deshalb ist ein Schlauchtuch oder eine Sturmhaube ein guter Begleiter. Und wichtig: Immer durch die Nase einatmen.