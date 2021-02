Tabea (20)

«Ich habe mit 15 mit der Pille angefangen und habe in den folgenden Jahren sechs verschiedene Pillen ausprobiert, da ich starke Nebenwirkungen hatte. Nichts hat richtig funktioniert und ich war bei insgesamt sieben Ärztinnen auf der Suche nach einer Alternative. Ich denke, viele Frauen würden die Pille gar nicht nehmen, wenn sie wirklich wüssten, was sie sich und ihrem Körper damit gegebenenfalls antun. Jetzt habe ich seit einem Jahr die Kupferspirale und es war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte.»

Stefanie (29)

Eli (25)

Mona (20)

«Als ich die erste Pille genommen habe, hatte ich ziemlich starke Stimmungsschwankungen und fühlte mich in meinem Körper immer sehr unwohl. Positiv war, dass ich meine Tage selbst auswählen konnte. Die negative und aggressive Stimmung, die die Pille auslöste, wurde immer schlimmer und mein Umfeld empfahl mir, etwas zu verändern. Meine Frauenärztin verschrieb mir eine neue, natürlichere Pille. Auch das funktionierte nicht richtig, also wechselte ich auf die Hormonspirale, mit der ich zufrieden bin. Am liebsten hätte ich eine hormonfreie Verhütung, jedoch gibt es keine Verhütung, welche so sicher und zuverlässig ist, wie die hormonelle Verhütung.»