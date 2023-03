Veja: Darum siehst du nirgends Werbung für die Sneakers

Die Sneaker-Marke Veja setzt auf Transparenz und darauf, ihre Produkte so nachhaltig wie möglich zu produzieren.

Scheinbar plötzlich war es überall: Das abgeschnittene V, das die Seite der weissen Öko-Sneaker von Veja ziert. An den Füssen von Meghan Markle , Kate Middleton und Emma Watson – und an jenen von Millionen anderen Menschen weltweit. Pro Jahr verkauft Veja mehr als zwei Millionen Paar Schuhe.

1. Veja wurde von zwei unzufriedenen Bankern gegründet

Die Veja-Gründer Sébastien Kopp und François-Ghislain Morillion arbeiteten beide als Banker in den USA, als sie 2003 beschlossen, die Branche zu verlassen. «Wir waren damals 23 Jahre alt und unglücklich mit unseren Jobs, da wir für ein System arbeiteten, das ständig über Geld sprach, um mehr Geld zu verdienen», erklärt Kopp. Die beiden starteten eine NGO, mit der sie Unternehmen zu Nachhaltigkeitsthemen beraten wollten. Bei Reisen nach China, Indien und Brasilien fiel ihnen auf, dass die Geschichten, die die Unternehmen erzählen, nicht mit der Realität übereinstimmen. Ihnen sei klar geworden: Wirkliche Veränderung stossen sie nur an, wenn sie selbst ein Unternehmen gründen.

2. Veja macht keine Werbung

Die Veja-Gründer standen vor der grossen Frage: Wie lassen sich Schuhe produzieren, deren Preis konkurrenzfähig ist und bei deren Produktion trotzdem niemand zu Schaden kommt? Die Antwort fanden sie in der Werbung – oder eben darin, keine Werbung zu machen. Auf seiner Webseite schreibt Veja: Bei den grossen Sneakermarken mache die Werbung 70 Prozent aller Kosten aus. Fallen diese weg, könne das Geld stattdessen in faire Produktionsbedingungen und ökologische Materialien investiert werden. Veja-Gründer Kopp kommentiert den Entscheid gegen Werbung so: «Wir müssen unsere Geschichten nicht erfinden, unsere Geschichte ist bereits grossartig.»