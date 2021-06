Einheimischer Greifvogel : Darum siehst du so viele Rotmilane am Himmel

Weil Wiesen öfter geschnitten werden, finden Rotmilane mehr Futter und vermehren sich deshalb zunehmend.

Über Felder, Parks und anderen Grünflächen sieht man aktuell viele kreisende Greifvögel. Oft handelt es sich dabei um einen Rotmilan. Die Population dieser Greifvögel hat sich laut Vogelwarte Sempach in der Ostschweiz in den letzten 20 Jahren verdoppelt, vor allem in den letzten drei Jahren sei sie stark gewachsen, wie das SRF-Regionaljournal am Montagmorgen berichtet.