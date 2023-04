Serien-Streaming : Darum sind Cliffhanger vor dem Schlafen keine allzu gute Idee

Vor dem Einschlafen die Folge noch zu Ende gucken? Wohl lieber nicht, sagen Forscherinnen und Forscher der Universität Freiburg. In der Studie «Excessive Media Use in Times of Netflix» fanden sie heraus, dass ein spannender Cliffhanger sich auf den Schlaf auswirken kann. Denn: Ende eine spannende Serie auch noch mit einem Ciffhanger, könnten körperliche Erregungssymptome wie ein beschleunigter Herzrhythmus oder eine Erhöhung des Cortisol-Levels beobachtet werden, erklärt Sandrine Baselgia, Doktorandin am Departement für Psychologie, auf der Uni-Website.