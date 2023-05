Darum ist die Gen Z so wichtig für die Börse

Inflation , Energiekrise, Zinswende, Rezessionsangst, Ukraine-Krieg – zum Start ins neue Börsenjahr herrschte Unsicherheit. In der Hoffnung, dass die Zinserhöhungen bald aufhören , investierten die Anlegerinnen und Anleger trotzdem. So kams zum Kursfeuerwerk: Aktien, Gold und Bitcoin legten im ersten Quartal kräftig zu.

Doch sollte man anstatt kurzfristig spekulieren nicht besser breit gestreut und langfristig anlegen? Ja, sagt die Credit Suisse (CS), die dafür sechs Supertrends vorgestellt hat. Wer sich an diesen orientiere, soll Schwankungen besser verkraften und für Wachstum in seinem Aktienportfolio sorgen können, so die Bank.