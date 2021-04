Da dürfte es viele ärgern, dass die Käseregale in den Supermärkten in den letzten Tagen so aussahen.

In den Niederlanden hat Käse einen ähnlich hohen Stellenwert wie in der Schweiz.

Es sind harte Zeiten für niederländische Käsefans: Anstatt Beemster und Boerenkaas finden sich in so machen Supermärkten nur leere Regale. Schuld daran ist ein Cyberangriff, wie Bleepingcomputer.com erklärt. Genauer ist ein Angriff auf das Lager- und Transportunternehmen Bakker Logistiek Schuld an der Käseknappheit in den Niederlanden.