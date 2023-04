Darum sind die Quittungen der Migros jetzt blau

Jetzt ist die Quittung rezyklierbar

Coop bietet die Wahl, auf die Quittung zu verzichten. Migros-Kundinnen und -Kunden können den Ausdruck an der Kasse übers Cumulus-Konto deaktivieren. Bis Ende Jahr will die Migros zudem die Kassensysteme so umrüsten, dass die Kassen ebenfalls die Wahl bieten, ob man eine ausgedruckte Quittung will oder nicht.