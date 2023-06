coldplunge: Warum kalte Bäder Stress abbauen und gesund sind

Was haben Lady Gaga, Harry Styles, Lizzo, Hailey Bieber und Zac Efron gemeinsam? Sie alle können bei einer Wassertemperatur von unter fünfzehn Grad am besten relaxen. Sowohl Hollywoods erste Liga als auch Tiktoks Selfcare-Bubble klettern diesen Sommer auffällig oft in Pools, Badewannen und Bottiche mit (für Warmduscher) eiskaltem Wasser. Eine Badekultur, die im Profisport weit verbreitet ist und schon im antiken Griechenland Aufsehen erregte.