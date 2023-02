Darum sind Flugzeuge fast immer weiss gestrichen

Hitzereduktion

Flugzeuge sind in der Luft wie am Boden starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Die weisse Farbe minimiert die Erwärmung der Kabine und vermeidet mögliche Schäden durch Sonneneinstrahlung.

Langlebigkeit

Flugzeuge sind einer Vielzahl von intensiven atmosphärischen und Wetterbedingungen ausgesetzt, darunter Eis, Wind, Regen und rasche Temperaturwechsel, die den Lack beschädigen können. Farbige Lackierung verblassen dabei schneller und verlieren ebenfalls schneller den ästhetischen Reiz in den Augen der Passagiere. Eine neue Lackierung kostet zwischen 150’000 und 300’000 Franken und nimmt in der Regel ein bis zwei Wochen Zeit in Anspruch. In dieser Zeit kann das Flugzeug nicht fliegen und generiert kein Geld. Studien zufolge verblasst Weiss weniger schnell.