Gleichgeschlechtliche Paare haben durch die eingetragene Partnerschaft doch schon die Möglichkeit einer Ehe? Eingetragene Partner haben weniger Rechte als Ehepartner. Personen in einer eingetragenen Partnerschaft haben verschiedene Nachteile: Bei der Einbürgerung, im Güterstand, im Erbrecht und im Elternrecht. Es ist ihnen auch verboten, Kinder zu adoptieren. Den Namen des Partners oder der Partnerin anzunehmen, ist bei einer eingetragenen Partnerschaft auch nicht möglich. Jan Müller vom Pro-Komitee der «Ehe für alle» sagt: «Was selbstverständlich tönt, ist leider noch lange nicht Realität. Die ‹Ehe für alle› ist ein riesengrosser und notwendiger Schritt für die Gleichberechtigung aller Menschen. Es ist höchste Zeit, die Ungleichbehandlung zu beenden.» Doch auch die Gesetzesvorlage der «Ehe für alle» erreicht keine Gleichbehandlung: Männer-Paare dürften in der Schweiz auch nach einem Ja vom Volk keine eigenen Kinder durch Leihmutterschaft bekommen.

Wer sind die Befürworter?

Alle Parteien ausser die SVP und die EDU sagen Ja zum neuen Gesetz. «Die Gesetzesänderung in der Schweiz – als zweitletztes Land in Europa ohne ‹Ehe für alle› – sei überfällig, sagt das Pro-Komitee. Homo- und Bisexualität seien gesellschaftlich längst anerkannt. Es beruft sich auf die Verfassung, die das Recht auf Ehe und Familie garantiert. Die Diskriminierung für gleichgeschlechtliche Paare wollen sie nun beseitigen. Das Komitee argumentiert zudem mit einer Studie der John Hopkins und Harvard Universität zur Suizidrate: Laut dieser sinkt die Suizidrate bei LGBT-Menschen in Ländern, die die «Ehe für alle» anerkennen.