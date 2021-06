Wegen Chip-Lieferengpässe sind Grafikkarten jetzt viermal so teuer

Über Ricardo wurden in den ersten Monaten dieses Jahres dreimal so viele Grafikkarten gekauft wie noch vor einem Jahr. Grund dafür sind Engpässe bei den Herstellern.

Darum gehts Die Nachfrage nach neuen Grafikkarten war in den letzten Monaten gross.

Die internationalen Hersteller hatten aber mit Engpässen in der Produktion zu kämpfen.

Daher wichen viele Interessierte auf Online-Marktplätze wie Ricardo aus.

Das Unternehmen verzeichnete einen hohen Anstieg an Verkäufen von Grafikkarten.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden dreimal so viele Grafikkarten über den Online-Marktplatz Ricardo verkauft wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies hatte zur Folge, dass auch die Preise dementsprechend angestiegen sind. Im Jahr 2020 bezahlten Kundinnen und Kunden für eine neue Grafikkarte durchschnittlich 175 Franken. Dieses Jahr wurden rund 810 Franken pro Grafikkarte ausgegeben – was rund viermal so viel ist, wie im letzten Jahr.

Der absolute Höhepunkt ist laut Ricardo im Monat März erreicht worden. In diesem Zeitraum wurden 2400 Grafikkarten verkauft. Das sind 320 Prozent mehr als im März 2020. Aber nicht nur gekauft wurde viel, denn wo die Nachfrage steigt, steigt meist auch das Angebot. So stieg die Anzahl an Grafikkarten-Anbietenden auf 1760 – im März 2020 waren es nur 500 Anbieterinnen und Anbieter.

Zehnmal so viele Grafikkarten

Ausserdem konnte Ricardo einen Trendwechsel beobachten, was die Herkunft der Grafikkarten angeht. So waren bis zum Ende 2020 beinahe 90 Prozent aller über das Portal verkauften Grafikkarten aus zweiter Hand. Aufgrund einer zunehmenden Knappheit auf dem Markt veränderte sich das in den darauffolgenden Monaten allerdings. Neuerdings werden bis zu 30 Prozent an neuen Grafikkarten verkauft. So ersteigerten Kundinnen und Kunden zwischen Januar und Mai 3150 brandneue Grafikkarten, was zehnmal so viel ist, wie im Vorjahr.

Grund für die zunehmende Nachfrage nach Grafikkarten über Portale wie Ricardo ist eine Knappheit auf dem Markt. Dafür verantwortlich sind laut Ricardo unter anderem das Mining von Kryptowährung, aber auch die erhöhte Nachfrage nach Elektronikkonsumgütern aufgrund der Covid-Pandemie. Dies führte zu Engpässen und tieferen Lagerbeständen bei vielen asiatischen Chip-Produzenten.

