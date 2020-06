#TheShowMustBePaused

Darum sind heute so viele Instagram-Posts komplett schwarz

Infolge der US-Proteste gegen rassistische Polizeigewalt wurde der Blackout Tuesday ins Leben gerufen. Wir sagen dir, wer dahintersteckt und welche Musikerinnen und Musiker sowie Labels mitmachen.

Sängerin Katy Perry schliesst sich ebenfalls an. Sie verkündet zudem, an mehrere Organisationen gespendet zu haben und teilt die Spende-Links mit ihren Followern.

Auch Sängerin und Unternehmerin Rihanna (32) macht mit und verkündet, ihre Mode- und Beauty-Brands am Dienstag stillzulegen. Wer die Online-Shops ihres Unterwäsche- oder Kosmetik-Labels besuchen will, bekommt folgende Meldung angezeigt: «Wir schweigen nicht.»

Worum gehts?

Am Dienstag werden viele Instagram-, Twitter- und Spotify-Feeds von leeren schwarzen Bildern dominiert. Dahinter steckt der sogenannte Blackout Tuesday: Als Antwort auf die rassistische Polizeigewalt in den USA wurde am Freitag der Hashtag #TheShowMustBePaused kreiert, der dazu aufruft, die Musikindustrie am Dienstag zum Stillstand zu bringen.