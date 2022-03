Darum hassen so viele Menschen intuitiv Justin Bieber und Helene Fischer

1 / 10 Sie soll laut einer Studie des deutschen Max-Planck-Instituts zu den unbeliebten Musikerinnen und Musikern gehören: die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (37). imago images/Christian Schroedter Auch der kanadische Sänger Justin Bieber (28) habe bei den Befragten im Alter von 18 bis 64 Jahren tendenziell schlecht abgeschnitten. Instagram/justinbieber Die Probanden begründeten ihre Ablehnung nicht nur mit der Musik selbst, sondern auch mit Faktoren wie den Texten, der Darbietung sowie den Menschen, die diese Musik hören. Joe Termini

Darum gehts Eine neue Studie des deutschen Max-Planck-Instituts zeigt auf, welche Musikerinnen und Musiker als besonders unbeliebt eingestuft werden.

Die Namen von Justin Bieber (28) und Helene Fischer (37) seien dabei besonders häufig genannt worden.

Weiter befasst sich die Studie mit den Gründen, warum gewisse Genres und Songs verhasst sind.

Nebst der Musik spiele oftmals auch das soziale Umfeld eine zentrale Rolle sowie die eigenen moralischen Überzeugungen.

Helene Fischer (37) und Justin Bieber (28) dürfte es wenig freuen: Die Namen der deutschen Schlagersängerin und des kanadischen Popstars sind besonders oft gefallen, wenn nach unsympathischen Musikerinnen und Musikern gefragt wurde. Das zumindest besagt eine neue Studie des deutschen Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, die sich mit unbeliebter Musik beschäftigt hat und auf «Plos One» veröffentlicht wurde.

Als unpopuläre Musikstile entlarvten sich derweil sowohl Schlager als auch Metal, gefolgt von elektronischer Tanzmusik wie Techno und House. Zu den unausstehlichsten Songs zählten viele klassische Titel sowie Mainstream-Popsongs – namentlich etwa «Für Elise» und «Last Christmas». Die Begründung lautete meist, dass die Lieder einfach schon «zu oft gehört» wurden.

Verhasste Musik erinnert womöglich an schlechte Momente

Befragt wurden Musik-Expertinnen und -Experten im Alter von 18 bis 64 Jahren. Ihre Ablehnung begründeten sie nur in 40 Prozent der Fälle mit der Musik selbst. Meist spielten zusätzlich Faktoren wie die Texte, die Darbietung sowie die Menschen, die diese Musik hören, eine zentrale Rolle. So mussten die Befragten auch angeben, was sie mit der verhassten Musik in Verbindung bringen, wie sie reagieren, wenn ihnen diese Klänge zu Ohren kommen und was sie über deren Anhängerinnen und Anhänger denken.

Dabei wurde klar: Das soziale Umfeld und die eigenen moralischen Werte haben offenbar einen grossen Einfluss darauf, was als unerträglich empfunden wird. Das fange damit an, dass eine bestimmte Musik oft nur deshalb tabu sei, weil sie an unschöne Momente aus der Vergangenheit erinnert. Und es gehe so weit, dass den Fans missliebiger Musik allerlei Vorurteile angedichtet werden – in der Studie kamen vor allem Heavy-Metal-Hörerinnen und -Hörer schlecht weg.

Musikgeschmack könne «friedliches Miteinander» gefährden

Die verschiedenen Musikgeschmäcker der Menschen können laut des deutschen Instituts das friedliche Miteinander stark beeinträchtigen. So gaben einige Befragte an, bei verhasster Musik den Raum zu verlassen, Partys mit entsprechendem Sound zu meiden oder gar ein Gespräch abzubrechen, wenn sich das Gegenüber als Fan eines verhassten Stars entpuppt.

«Bemerkenswert ist, dass Menschen einen Artist oder einen Song innerhalb eines allgemein beliebten Musikstils ablehnen können», heisst es in der Studie weiter. So hatten die Befragten etwa wenig gegen klassische Musik generell einzuwenden – wohl aber gegen Opern; sie zählten offenbar zu den meistgehassten Genres.

Und in der Schweiz?

Wie repräsentativ die Studie – besonders in Bezug auf die Schweiz – wirklich ist, sei dahingestellt. Fest steht: Sowohl Helene Fischer als auch Justin Bieber dürfen sich hierzulande an grosser Beliebtheit freuen. So sind ihre Konzerte meist innert kürzester Zeit ausverkauft.

Vor knapp 10’000 Besucherinnen und Besuchern gab die Schlagersängerin am Sonntag am «Snowpenair» in Grindelwald ihr grosses Bühnencomeback – und die Anwesenden fanden es «affengeil». Zudem waren bei ihren fünf Konzerten im Zürcher Hallenstadion im Oktober 2017 insgesamt rund 50’000 Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend. Das hat in der Limmatstadt bisher nur Tina Turner geschafft – und zwar in den 1980er-Jahren, wie der ehemalige CEO des Hallenstadions, Felix Frei, SRF verriet.

Auch der Ehemann von Hailey Bieber besucht schon bald wieder die Schweiz. Er spielt am 18. Januar 2023 im Rahmen seiner «Justice World Tour» ein exklusives Konzert im Zürcher Hallenstadion.