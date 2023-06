Schweiz: Darum sind Kinder aus sozial schwachen Familien dicker

1 / 6 Jedes sechste Kind weist Übergewicht oder Adipositas auf. (Symbolbild) IMAGO/Shotshop Das zeigt eine neue Studie. (Symbolbild) IMAGO/ingimage Für das Schuljahr 2021/22 standen Angaben von 15’266 Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Laut der Studie beeinflusst unter anderem die soziale Herkunft das Übergewichtsrisiko. (Symbolbild) IMAGO/Rene Traut

Darum gehts Die Anzahl übergewichtiger oder adipöser Kinder und Jugendlicher bleibt hoch: Rund 17,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind übergewichtig oder adipös.

Laut einer Studie beeinflusst die soziale Herkunft das Übergewichtsrisiko.

Das ist das Problem

Die jüngste Studie der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz zeigt: Jedes sechste Kind weist Übergewicht oder Adipositas auf. Für das Schuljahr 2021/22 standen Angaben von 15’266 Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Laut der Studie, die die Ergebnisse des jährlichen Monitorings der schulärztlichen Dienste der Städte Basel, Bern und Zürich beinhaltet, beeinflusst unter anderem die soziale Herkunft das Übergewichtsrisiko. So sind Kinder von Eltern ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss dreimal so häufig übergewichtig wie Kinder von Eltern mit einem höheren Berufsschul- oder Hochschulabschluss. Bei Adipositas sind die Unterschiede noch ausgeprägter: Hier sind Kinder von Eltern ohne nachobligatorischer Ausbildung zehnmal so häufig betroffen.

Eltern spielen eine zentrale Rolle

Gemäss David Fäh, Dozent für Ernährung und Prävention an der Berner Fachhochschule, spielen Eltern bei der Erziehung zum Thema Ernährung eine zentrale Rolle. So müsse die Fähigkeit, Informationen über Lebensmittel kritisch einschätzen zu können, zunächst erlernt werden. Das Problem: «Wenn Eltern diese Fähigkeit nie erlernt haben, hat die gesunde Ernährung einen tieferen Stellenwert im Alltag.» Bildungsferne Familien seien davon stärker betroffen, weil sie sich unter anderem weniger informieren und ihnen dann das nötige Wissen dazu fehle. Dazu komme, dass ein tiefer Bildungsstand oftmals mit einem tiefen Einkommen einhergehe. «Arme Familien sind oft gezwungen, in Randregionen von Städten oder Industriegebieten zu leben, die wenig Grünflächen oder Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Freien bieten. Dadurch fehlt den Kindern ein gesundes Mass an Bewegung.»

Laut Daniel Frey, Chefarzt Chirurgie am GZO Spital Wetzikon, werden Kinder aus einer tieferen sozio-ökonomischen Schicht zudem oftmals allein gelassen, weil beide Eltern Vollzeit arbeiten müssen. «Die Kinder essen dann Fertiggerichte, gehen zum Kiosk oder sitzen mit Chips vor dem Fernseher. Regelmässige Essenszeiten zusammen mit der Familie und eine ausgewogene Ernährung fehlen.» Neben der sozialen Herkunft spielen gemäss Frey auch genetische Faktoren und familiäre Prädispositionen, wie auch psychische Erkrankungen, wie eine Essstörung, eine Rolle beim Übergewicht von Kindern und Jugendlichen.

Übergewicht und Adipositas

Das sind die Folgen

Laut Frey führt Übergewicht zu physischen Beeinträchtigungen wie Diabetes, einem hohen Blutdruck, Gelenksproblemen oder Lungenerkrankungen. Hinzu können Mobbing und soziale Isolation kommen: «Aus Frust wird dann noch mehr gegessen», sagt Frey. Es sei insbesondere für Personen, die seit ihrer Kindheit übergewichtig sind, schwierig, diesen Lebensstil zu ändern: «Die meisten Personen nehmen im Verlauf des Lebens weiter zu. Damit verstärken sich auch die physischen und psychischen Probleme.»

Das kann man tun

Laut Gesundheitsförderung Schweiz sollte jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft und Lebensumständen Zugang zu einem gesundheitsförderlichen Umfeld haben. Hierbei spielten Schulen, Gemeinden und kantonale Aktivitäten eine wichtige Rolle. Insbesondere bildungsferne und sozial benachteiligte Gruppen benötigten Programme, die einen gesundheitsförderlichen Lebensstil unterstützen. Fäh sieht in der Einführung eines Schulfachs Ernährung eine mögliche Lösung. «Durch eine intensive Auseinandersetzung mit Ernährung kann möglicherweise eine Veränderung in den Gewohnheiten der Kinder erzielt werden.» Dazu müsse man mit den Kindern gemeinsam einkaufen gehen, kochen lernen und über verschiedene Aspekte von Ernährung reden. «Im besten Fall werden die Eltern miteinbezogen. Beispielsweise kann man versuchen, aufzuzeigen, wie viel Geld gespart werden kann, wenn man anstelle von Süssgetränken Hahnenwasser zur Mahlzeit anbietet.»

Abhilfe bei Übergewicht können auch Ernährungsumstellungen und Sport schaffen, oftmals organisiert über sogenannte Abspeck-Camps. Eines dieser Camps ist das Zürcher Adipositas Camp für Kinder (ZACK), welches durch das kantonale Sportamt durchgeführt wird. «Jedes Jahr besuchen rund 20 Teilnehmende das Sommerlager», sagt Angela Batschelet, Leiterin Jugend- und Erwachsenensport des Sportamts. Das Camp ist an Kinder zwischen 13 und 16 Jahren gerichtet. «Im Prinzip ist das ZACK ein ganz normales Sportlager, in dem sich die Jugendlichen viel bewegen und lernen, wie eine ausgewogene Ernährung aussieht», so Batschelet. Zu Beginn des Lagers seien die Eltern dabei und erhielten Ideen, wie sie ihre Kinder unterstützen können, sich im Alltag ausgewogen zu ernähren und regelmässig zu bewegen. Gemäss Frey kann bei Fällen von starkem Übergewicht auch eine stationäre Behandlung in einem Kinderspital in Frage kommen: «Durch die dortige psychologische Betreuung und eine entsprechende Ernährung nehmen viele Betroffene ab.»

Nützen Abspeck-Camps und eine Ernährungsumstellung nichts, bleibt noch eine Magen-OP. Bosko (16) aus Uznach SG hatte einen Magenbypass und erzählt 20 Minuten seine Geschichte.

Ernährst du dich gesund und ausgewogen? Ja, das ist mir sehr wichtig. Nein, ich achte überhaupt nicht darauf. Es kommt darauf an, hin und wieder versuche ich es. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich will nur die Antworten sehen.