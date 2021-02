Jamie Oliver, Cornelia Poletto und Tim Mälzer: Sie machen vor der Kamera vor, was auch bei uns auf den Tisch kommen könnte. Auch Kochshows wie «Grill den Henssler» oder «The Taste» bringen Hobbyköche auf neue Ideen. Allerdings sorgen sie auch für ordentlich Gluscht – und damit für eine Zunahme auf den Hüften, wie Forschende der University of Surrey in Grossbritannien berichten.