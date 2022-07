Job Index: Darum sind Köche und Coiffeusen gerade gefragter als Führungskräfte

Wer hat die besten Jobchancen in der Schweiz? Das hat sich der Personalexperte Adecco gefragt, der mit der Uni Zürich den «Swiss Job Market Index» herausgibt. In den letzten sechs Monaten fand am ehesten eine Stelle, wer in der Gastronomie oder im Verkauf arbeiten will – etwa Servicehilfskräfte und Köche und Köchinnen.