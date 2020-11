Es ist nicht nur Hunger, der Möwen auf die Leckereien in unserer Hand stürzen lässt, sondern auch der Gluscht. Denn die Seevögel wissen ganz genau, was gut ist, wie Forscher der britischen University of Exeter vor einiger Zeit im Fachjournal «Royal Society Open Science» schrieben.

Die Forschenden führten den Test mit insgesamt 38 Möwen durch. 79 Prozent davon stürzten sich sofort auf den Köder, der zuvor berührt wurde. Die Forscher nehmen an, dass allein die Tatsache, dass der Köder für einen Mensch interessant war, die Möwen angelockt hatte. Ganz anders ging dagegen das Experiment aus, wenn unter dem Eimer ein nicht essbarer Gegenstand versteckt wurde. Auch hier näherten sich die Tiere den Eimern, allerdings beobachteten die Forscher nun keine Vorliebe für das Objekt, das die Forschenden zuvor in der Hand gehalten hatten. Die Möwen vollbringen damit zwei Denkleistungen. Sie unterscheiden zwischen Nicht-Essbarem und Essbarem. Und sie orientieren sich bei Letzterem am Verhalten von Menschen.

Zwei Tricks, um Möwen fernzuhalten

Doch was, wenn die Möwe schon ihren Platz gefunden hat, aber man selbst mit etwas zu Essen in der Hand auf sie zuläuft und sie damit in Versuchung bringt? Auch dann sollte man versuchen, Blickkontakt aufzubauen, heisst es in der neusten Arbeit der Briten. Denn es ist nicht die blosse Annäherung oder das Kopfzuwenden, welche die Vögel in die Flucht treibt, sondern das Wissen, beobachtet zu werden. So flogen die Vögel deutlich später weg, wenn der Kopf der Forscher beim Näherkommen von ihnen abgewendet war. Am schnellsten waren sie weg, wenn man sie an- und ihnen in die Augen schaute.