Arbeitsmarkt: 40 Prozent der Frauen ohne Kind arbeiten Teilzeit – Expertin nennt die Gründe

78,2 Prozent der Mütter in der Schweiz arbeiten Teilzeit. Aber auch über 40 Prozent der Frauen ohne Kind sind nicht vollzeitbeschäftigt. Bei den kinderlosen Männern sind es nur etwa 13 Prozent mit Teilzeitarbeit. Das sagt Expertin Bergundthal: «Dafür gibt es wohl verschiedene Gründe. Unter anderem ist gerade in der jüngeren Generation der Wunsch nach Work-Life-Balance grösser, als dies vielleicht bei früheren Generationen der Fall war. Zudem sind viele Menschen teilweise langfristig in Aus- und Weiterbildungen engagiert, was ebenfalls oft mit Teilzeitarbeit kombiniert wird.»

Die Arbeitsmarktteilnahme der Mütter in der Schweiz stieg in den letzten 30 Jahren um über 20 Prozentpunkte und liegt über dem europäischen Durchschnitt. Viele Mütter arbeiten aber nur Teilzeit. Zudem ist der Anteil der arbeitenden Väter mit beinahe 97 Prozent deutlich höher.

Das sagt Expertin Bergundthal: «Nach wie vor ist es so, dass die meisten Mütter nach einer Geburt reduziert arbeiten. Nicht ganz aufzuhören ist insofern sinnvoll, da man so in vielen Berufen auf dem neusten Stand bleibt und später das Pensum wieder erhöhen kann. In den letzten Jahren sieht man auch immer mehr Männer, welche leicht reduzieren, um zumindest einen Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen.»