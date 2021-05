Grosser Pasta-Guide - Welche Pasta passt zu welcher Sauce?

In Italien, aber auch hierzulande, beäugt man so eine multifunktionale Pasta kritisch. Denn nicht umsonst wurden über die Zeit hunderte Pastasorten – für jede Anwendung und Sauce eine eigene – entwickelt. Und es ist doch wie in vielen anderen Bereichen auch: Dinge, die vieles können, können oft nur wenig richtig gut. Darum greift man besser zur idealen Form.

Spaghetti

Tagliatelle, Fettucine und Papardelle

Rigatoni, Penne, Paccheri

Fusilli, Campanelle, Farfalle

An keiner Pastaform haftet Sauce so gut wie an den gedrehten Sorten. Die Spiralen vergrössern die Oberflache, so kommt man bei jedem Bissen in den Genuss von schön sauciger Pasta. Tipp: Ist dein Sugo trotzdem zu flüssig, kannst du ihn mit etwas Parmesan gut binden. Das funktioniert natürlich bei allen Formen.