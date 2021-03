Leckere Winter-Überreste : Darum sind Steinböcke jetzt nahe der Strassen auf Futtersuche

News-Scout Michael Tuor hat auf seiner Fahrt ins Wallis einen Steinbock nach dem Autoverlad in Goppenstein fotografiert. Die Unverfrorenheit des Tiers überraschte Tuor, sei aber üblich, weiss Steinwild Experte Marco Salis.

Sie laben sich am liegengebliebenen Salz des Winters.

Die Tiere sind derzeit häufiger an den Strassen zu entdecken.

Ein News-Scout entdeckte beim Autoverlad in Goppenstein einen verfrorenen Steinbock.

Ein schöner Anblick be i der Ankunft i n Goppenstein VS erwartete News-Scout Michael Tuor. Direkt nach dem Autoverlad entdeckten er und seine Frau einen Steinbock direkt neben der Strasse. Mit dem Auto konnten sie nahe daran vorbeifahren und das Tier fotografieren. « Wir waren sehr überrascht, dass der Steinbock so nahe stand , aber nicht auf vorbeifahrende Autos reagierte » , sagt Tuor gegenüber 20 Minuten.