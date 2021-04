Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat kürzlich die Impfstrategie angepasst. Auf einen Schlag wurden zehntausende Impfdosen in den Kantonen frei, weil diese keine Dosen mehr für Zweitimpfungen zur Seite legen müssen. Eine Umfrage von 20 Minuten zeigt: Die Kantone sind nicht in der Lage, die Dosen bis Montag zu verimpfen . Vielerorts werden nicht einmal die Öffnungszeiten der Impfzentren angepasst – obwohl das BAG die nächsten Lieferungen bereits diese und Anfang nächste Woche erwartet.

Beatrice Tschanz wurde nach dem Absturz einer Swissair-Maschine 1998 durch ihre Krisenkommunikation schweizweit bekannt. Für sie ist klar: «Die Krisenbewältigung krankt in der Schweiz am Behördentum.» Die Kantone seien in dieser Krise gefangen in ihrem eigenen System. «Mit dem Impfen geht es nicht vorwärts, weil sie sich bei allem auf Gesetze und Reglemente abstützen müssen.» Die Privatwirtschaft könne sich ein solch schwerfälliges Verhalten schon lange nicht mehr leisten. «Amt und Flexibilität sind schwere Gegensätze.»