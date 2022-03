Darum sind viele Airbnbs in der Ukraine ausgebucht

Letzte Woche startete der amerikanische Social-Media-Influencer Tommy Marcus einen Aufruf, Menschen in der Ukraine durch Buchungen via Airbnb zu unterstützen. Die Absicht hinter der Bewegung ist natürlich nicht, Ferien im Kriegsland zu verbringen, sondern die Bevölkerung in der Ukraine direkt mit einer Buchung und einem damit verbundenen finanziellen Betrag zu unterstützen.

Airbnb reagiert auf Aufruf

Airbnb hat auf die riesige Solidaritätswelle reagiert und verzichtet bei allen Buchungen in der Ukraine auf Gebühren. So wird sichergestellt, dass die Gastgeberinnen und Gastgeber den vollen Geldbetrag erhalten. Laut SRF3 wurden Ende letzter Woche bereits 61’000 solcher Nächte über die Online-Plattform gebucht. Das entspricht einem Betrag von rund zwei Millionen Dollar, welcher den Menschen vor Ort direkt zugutekommt. Vor allem Unterkünfte in den Monaten März und April sind gut gebucht – so soll sichergestellt werden, dass die Geldbeträge möglichst schnell an die vom Krieg betroffenen Gastgeberinnen und Gastgeber in der Ukraine überwiesen werden.