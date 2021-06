Angriffiger Umgangston - Darum sind Wut, Hass und Drohungen aktuell so verbreitet

Besonders in den sozialen Medien hat die Debattenkultur an Niveau verloren.

Dazu kommen Angriffe auf Medienschaffende , zerstörte Wahlplakate, Holocaust-Vergleiche in der Corona-Debatte, Hassmails – und das alles innerhalb weniger Monate: Der Umgangston im politischen und gesellschaftlichen Diskurs scheint derzeit aussergewöhnlich angriffig, rau und nicht selten unter der Gürtellinie zu sein.

«Menschen suchen zunehmend Schuldigen»

«Weil eine Krise generell zu Unsicherheit und Existenzängsten führt, suchen Menschen zunehmend einen Schuldigen», so der Öffentlichkeitssoziologe. Demnach hätten zum Beispiel Drohungen gegen Politiker zugenommen. «Da bei den Agrar-Initiativen für Bauern ohnehin schon viel auf dem Spiel steht, überrascht es nicht, dass dies einige zu unangemessenen Aktionen verleitet.»

Polarisierte Gruppen

Besonders äussert sich die niveaulose Debattenkultur laut Udris in den sozialen Medien. Die verschiedenen Bubbles tauschten sich zwar aus. «Doch je mehr sie sich austauschen, desto mehr beginnen sie sich zu beschimpfen und so verhärten sich die Fronten.»

Gerade bei politisch aufgeladenen Themen entwickelten sich dadurch polarisiertere Gruppen, so Udris. «Argumente zählen nicht mehr. Es geht dann nur noch darum, zu welcher Community man gehört – zum Beispiel entweder auf die linke oder auf die rechte Seite.» Gewachsen seien beide Pole während Corona aber nur teilweise. «Die Corona-Krise und emotionale Abstimmungskämpfe verstärken zwar verschiedene Formen der Polarisierung. Aber insgesamt gilt: Laute Gruppen erhalten viel Aufmerksamkeit, sind aber immer noch klar in der Minderheit.»

Debatte gewinne nach Krise an Niveau

Udris rechnet damit, dass die Debattenkultur wieder an Niveau gewinnt, sobald die Krise ausgestanden ist. «Wir müssen aber lösen, wie wir mit den sozialen Medien umgehen.» Bereits vor der Pandemie sei Social Media oft für Hetze und Anfeindungen missbraucht worden.

«Verfolgen Ziel, mundtot zu machen»

Auch Lea Stahel, Soziologin an der Universität Zürich, stellt eine Verarmung der Gesprächskultur im Internet fest. «Das Internet führt dazu, dass sich mehr Leute am öffentlichen Diskurs beteiligen können und damit auch solche, die von den höflichen Normen abweichen.» Einige User grenzten sich zum Beispiel aufgrund einer bestimmten Haltung zu den Corona-Massnahmen oder den Agrar-Initiativen in Gruppen von anderen ab. «Irgendwann betrachten sie User mit anderen Meinungen nicht mehr als legitim und verfolgen das Ziel, diese mundtot zu machen.»