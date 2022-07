Personal- und Warenmangel: Darum sitzt die Nationalbank trotz Krise auf 1 Billion Franken

Wegen dieser Devisenkäufe blähte sich die Bilanz auf. Nötig war dies vor allem wegen der Politik des billigen Geldes der US- und EU-Notenbanker, sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz. So bekämpfte die SNB eine übermässige Aufwertung des Frankens, wie Nationalbank-Sprecher Fabio Sonderer sagt.

Der Gewinn der SNB betrug im vergangenen Jahr 26 Milliarden Franken, wovon ein Teil an Bund und Kantone floss. Die Nationalbank habe aber nicht das Ziel, möglichst hohe Erträge zu erzielen, so SNB-Sprecher Sonderer.

SNB erhöht Leitzins wohl bald erneut

Raiffeisen-Experte Geissbühler erwartet, dass die SNB den Leitzins im Herbst nochmal erhöhe und ins Positive drehe. Das sei eine gute Entwicklung. «Negativzinsen sind ein Unding, weil dadurch Geld keinen Wert mehr hat, was zu massiven Verzerrungen führt», so Geissbühler. Sparer bekamen keine Zinsen mehr aufs Guthaben, während Personen mit Aktien oder Immobilien massiv profitierten.

«US- und EU-Notenbank lagen katastrophal daneben»

Auch Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, lobt: «Die SNB hat zwar die Inflation auch etwas unterschätzt, lag aber nicht so katastrophal daneben wie die US- und EU-Notenbank», so Minsch. Denn in der EU und in den USA sei die Inflation derzeit deutlich höher als in der Schweiz.