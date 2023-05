Wallis: Darum soll der «grösste Solarpark Europas» plötzlich so klein ausfallen

1 / 2 Auf dem Boden der Gemeinde Grengiols VS sollte der grösste Solarpark Europas gebaut werden. Wikipedia/Gestumblindi Statt fünf Quadratkilometern Solarpanels soll es aber nun nur noch einer werden. Wikipedia/Whgler

Darum gehts Ein geplante Mega-Solaranlage im Wallis soll deutlich kleiner ausfallen als angepeilt.

Die Projektleiter rechnen damit, auf einem Fünftel der ursprünglichen Fläche gut ein Sechstel der angedachten Strommenge zu produzieren.

Als Gründe führt Grengiols-Solar Zeitdruck sowie rechtliche Umstände an – aus der Bevölkerung gab es Widerstand gegen die Anlage.

Ein gigantisches Solarprojekt in den Schweizer Alpen wird deutlich zurückgeschraubt: Auf gut 2000 Metern Höhe soll bei Grengiols im Kanton Wallis nur noch rund ein Fünftel der ursprünglich geplanten Fläche mit Solarmodulen bebaut werden, wie die Projektleiter von Grengiols-Solar am Montag mitteilten. Sie führten rechtliche Gründe und Zeitdruck an. Die bebaute Fläche schrumpft von rund fünf auf einen Quadratkilometer. Statt 600 Gigawattstunden Produktion pro Jahr peilen die Betreiber nun nur noch 110 Gigawattstunden an. In der Bergregion hatte sich Widerstand gegen die Pläne formiert.

«Nur noch» 160’000 Solarpanels

Wegen der Solarinitiative der Regierung mit riesigen Subventionen planen Gemeinden und Energieversorger im ganzen Land zahlreiche Projekte. Die Zeit drängt: Nur wer bis Ende 2025 einen Teil seiner Produktion ins Netz einspeist, bekommt die staatliche Unterstützung. Das Baugesuch Grengiols soll bis Ende 2023 eingereicht werden. Geplant ist nun, etwa 160’000 Solarmodule zu installieren. Zuvor galt die geplante Anlage noch als «grösstes Solarkraftwerk Europas».

Die Interessengemeinschaft Saflischtal will weiter gegen das Projekt kämpfen. «Für mich ist das nach wie vor eine Verschandelung der Naturlandschaft und ein extremer Eingriff in eine unbebaute Landschaft», sagte Ulrike Steingräber-Heinen der Deutschen Presse-Agentur. Die gebürtige Magdeburgerin betreibt mit ihrem Mann dort einen Hof. Die beiden weiden auf der Alp Kühe und stellen Bergkäse her. Auch bei einem kleineren Projekt sei eine aufwendige Infrastruktur für die Stromableitung und den Materialtransport auf den Berg nötig. Deshalb sei das Vorhaben weiterhin nicht akzeptabel.

Darum lohnen sich alpine Solaranlagen besonders

Hochalpine Solaranlagen sind attraktiv, weil sie auch im Winter Strom produzieren, wenn es in tieferen Lagen Nebel gibt. Anlagen laufen bei Kälte besonders gut und profitieren von Reflexionen durch den Schnee, wie Jürg Rohrer, Dozent für erneuerbare Energien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sagt. Neben Grengiols-Solar gibt es weitere geplante Solarparks im Wallis und in Graubünden.

