Darum sollten wir alle Affirmation ausprobieren

Affirmationen sind kleine Sätzli, die diese Blockaden mit Hilfe von positiven Gedanken lösen können. Hinduisten kennen eine ähnliche Form, die Mantras, schon seit Jahrhunderten. Seit Achtsamkeit bei uns im Mainstream angelangt ist, sind die Sätze, die in der westlichen Welt von der Positiven Psychologie erforscht werden, voll im Trend.

Wir haben bei Prof. Dr. Christoph Flückiger, Fachpsychologe für Psychotherapie und Experte in Positiver Psychologie an der Universität Zürich, nachgefragt, was ihr beachten müsst.