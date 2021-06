5 Glace-Fakten - Darum solltest du ab sofort doppelt so viel Glace essen

So bleibt dein Glace fresh

Das steckt hinter Brain Freeze

Auuutsch! Sogenannter Brain Freeze ist ein Kopfschmerz, der durch zu schnelles Essen kalter Speisen verursacht wird. Es handelt sich um eine normale Reaktion, die keinerlei Auswirkungen auf das Gehirn hat, da dieses dabei natürlich nicht wirklich einfriert. In Wirklichkeit spielt sich das Phänomen im Gaumen und im hinteren Teil des Rachens ab. Die dortigen Blutgefässe ziehen sich unter der Einwirkung der Kälte zusammen. Diese Kontraktion stört jedoch die Blutzirkulation – der Körper reagiert mit der Erweiterung dieser Gefässe, was Kopfschmerzen verursacht.

Die Hälfte ist Luft

Glace ist nicht gerade dafür bekannt, gesund zu sein. Zumal wir oft dazu neigen, zu viel auf einmal davon zu essen. Um dein Gewissen zu beruhigen, denk einfach daran, dass die Hälfte des Volumens eines Glaces eigentlich Luft ist. Sie ist es, die dem Glace seine cremige Textur verleiht, indem sie zwischen den Fettmolekülen eingeschlossen wird. Wir essen also tatsächlich nur 50 Prozent dessen, was wir sehen. Noch eine Kugel, bitte!

Die beste Eiscreme der Welt

Speiseeis wird auf der ganzen Welt produziert. Vanille ist in ganz Europa die beliebteste Glacesorte, auch in der Schweiz. Aber jedes Land und jede Region hat ihre eigenen Besonderheiten in Bezug auf Rezeptur, Geschmack, Art des Servierens, und so weiter. Ein Glace als besser als das andere zu deklarieren, ist also unmöglich.