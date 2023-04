Beezin: Darum solltest du dir keine Lippenpomade auf die Augen schmieren

Manche Social-Media-Trends sind an Kuriosität kaum zu übertreffen. Gerade gehen auf Tiktok Videos viral, in denen sich junge Menschen Lippenpomade auf die Augenlider schmieren. Und zwar nicht etwa, um die Haut zu pflegen, sondern um high zu werden.

Wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, der hat recht: Der Trend war bereits in den 2010er-Jahren gross, erlebt jetzt ein Revival und nennt sich «Beezin» – abgeleitet von der für den Trend am häufigsten verwendeten Marke Burt’s Bees.

Fachpersonen warnen vor Beezin

Der Trend kann die Augen reizen und zu ernsthaften Beschwerden führen. So hat etwa die Universität von Michigan ein Statement dazu verfasst, in dem die Augenärztin Dr. Olivia J. Killeen sagt: «Beezin kann chemische Reizungen der Augenlider verursachen, was zu Rötungen, Schwellungen und Entzündungen führen kann.» Ausserdem könne es zu Tränen kommen und sogar schmerzhafte Verbrennungen an der Augenoberfläche verursachen. In ganz schweren Fällen kann der Trend sogar zu Narbenbildung oder Sehverlust führen.