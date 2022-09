Expertenrat: Darum solltest du beim Pinkeln bis 20 zählen

1. Fakt: Der Weg zu öffentlichen WCs wird heute durch unmissverständliche Symbole gewiesen. Früher lautete die Kennzeichnung oft «00». Dazu kam es, weil in Hotels im 19. Jahrhundert die WCs auf dem Flur in der Nähe der Treppen lagen. Da dort auch die Nummerierung der Zimmer begann, trugen die Toilettenräume die Nummer 00.

Wie Forschende des Georgia Institute of Technology im Jahr 2014 herausfanden , entleeren alle Säugetiere mit einem Gewicht von mehr als 900 Gramm ihre volle Blase während durchschnittlich 21 Sekunden. Ein Elefant braucht ebenso lang wie eine Katze. «Das ist möglich, weil grössere Tiere längere Harnröhren haben», so Studienleiter David Hu damals. «Das Gewicht der Flüssigkeit in der Harnröhre drückt die Flüssigkeit nach aussen. Und weil die Harnröhre lang ist, erhöht sich die Fliessgeschwindigkeit.»

Warum sollten Menschen 20 Sekunden pinkeln?

Die in der Studie untersuchten Säugetiere werden – anders als Menschen, bei denen auch andere Faktoren eine Rolle spielen – rein durch das biologische Bedürfnis zu pinkeln angetrieben. Es sei also ein natürliches Verhalten, an dem wir uns, die wir zu den höheren Säugetieren zählten, orientieren sollten, so Janis Miller, Pflegefachperson aus den USA.