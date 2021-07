Falsche Angaben könnten zu Problemen führen - Darum solltest du dein Covid-Zertifikat kontrollieren

Stimmt der Name, der auf dem Pass oder der ID notiert ist, nicht mit dem Namen auf dem Covid-Zertifikat überein, kann es zu Problemen kommen. Dies berichtete das « SRF Regionaljournal » am Donnerstag. Das Zertifikat wird als offizielles Dokument gehandhabt, und muss deshalb mit allen korrekten Daten versehen sein. Ansonsten können beispielsweise keine Veranstaltungen besucht oder auch nicht verreist werden.

Kantonsarzt Thomas Steffen sagte zum «Regionaljournal», dass in häufigen Fällen der zweite Vornamen fehle. «Es lohnt sich zu prüfen, ob der Name auf der ID und dem Zertifikat übereinstimmt», so Steffen. Falls bei der Anmeldung für die Impfung der zweite Vornamen vergessen ging, fehlt der in vielen Fällen auch auf dem Zertifikat. Auch Schreib- oder Tippfehler können dazu führen, dass das Zertifikat später nicht anerkannt wird.