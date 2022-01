Leintuch angesengt – Darum solltest du dein Handy nicht im Bett aufladen

Insbesondere, wenn dieses an einem Ladekabel hängt.

Vorsicht vor günstigen Kabeln

Viel eher rät die Organisation, Smartphones beim Aufladen auf einer ebenen Fläche weit weg von brennbarem Material wie Kopfkissen, Bettlaken oder Matratzen aufzuladen. Ausserdem solle man immer sicher stellen, dass sich keine Fremdobjekte in der Ladebuchse oder am Ladekabel befinden. Auch von der Verwendung von günstigen Ladekabeln, die nicht direkt vom Hersteller des Smartphones stammen, sollte abgesehen werden.

Die Ladekabel sollten sich auch stets in guter Kondition befinden. Wie auf den Bildern von CPR Kids zu sehen ist, können beschädigte oder geknickte Kabel zu Problemen führen. So können diese zu elektrischen Schocks oder gar zu Bränden führen. Wenn man also bemerkt, dass ein Kabel beschädigt ist, sollte man dieses sofort austauschen und nicht versuchen, dieses mit Hausmitteln zu reparieren.