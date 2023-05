Polizei warnt: Vergessene Sonnenbrille setzt Fahrzeug in Flammen

Das Feuer soll durch eine achtlos auf der Ablage liegen gelassene Sonnenbrille entstanden sein, die in der prallen Sonne die Strahlen reflektierte und offenbar so stark bündelte, dass sie das Lenkrad bzw. das Armaturenbrett bis zum Entzündungspunkt erhitzte. Der sogenannte Brennglaseffekt entsteht bei gewölbten Linsen, die das Licht bündeln und an einem bestimmten Punkt so konzentrieren, dass das angestrahlte Material in Brand gerät. Mit einer Lupe haben das die meisten wohl schon selbst durchgespielt – bei ganz bestimmten Umständen kann aber auch eine Brille oder eine Flasche einen Brand auslösen.