Kopfhaut Reinigung. Pflege: Dermatologin erklärt, wie es geht

Gut so – denn bisher lag der Fokus oft auf den Längen der Haare, wenn Spliss, brüchige Spitzen und Hitzeschäden bereits angerichtet waren. Wer an der Wurzel ansetzt, pflegt hingegen da, wo es noch hilft. Wie das geht, verrät Dr. med. Daniela Kleeman, Fachärztin FMH Dermatologie und Venerologie von die-haut.ch .

Personen, die zu Schuppen neigen, haben eine zu trockene Kopfhaut. Sie fahren gut mit milden, pH-hautneutralen Shampoos, die keine Duftstoffe enthalten – Babyshampoo ist zum Beispiel super. Auch die Wassertemperatur in der Dusche sollte angepasst werden: Lauwarmes Wasser trocknet weniger aus als heisses. Gleiches gilt für die Temperaturstufe vom Fön. Wichtig ist, dass man Schuppen durch trockene Haut nicht mit dem seborrhoischen Ekzem verwechselt. Dieses manifestiert sich ebenfalls durch Rötungen und Schuppen, entsteht aber, wenn die Kopfhaut eher zu viel Fett produziert. So siedeln sich vermehrt Hefepilze an.