Darum solltest du deinem Baby die Jacke ausziehen

Luft kann zu Problemen führen

«Dieser Fehler könnte für dein Kind verheerende Folgen haben», heisst es in der Beschreibung unter dem neuesten Tiktok-Video der Stadtpolizei St. Gallen. Darin erklärt die Social-Media-Polizistin Fabienne Schenk, weshalb es so wichtig ist, die Winterjacke vor der Fahrt mit dem Auto auszuziehen. Das gilt sowohl für Kinder als auch Erwachsene.

Im Video klärt Schenk über die Gefahr auf, dass für Winterjacken oft Materialien verwendet werden, die Luft zur Wärmeisolation nutzen. Damit ein Sicherheitsgurt seine Schutzfunktion optimal erfüllt, muss er eng am Körper des Kindes anliegen, was mit dem Tragen einer Winterjacke nicht der Fall ist. Dadurch können bei einer Kollision durch die Wucht des Aufpralls die luftgefüllten Taschen der Jacke bei einem Unfall zusammengedrückt werden und der Gurt kann nicht mehr so fest am Körper anliegen, wie es notwendig ist. Dann entsteht nämlich ungewollter Spielraum zwischen dem Kind und dem Sicherheitsgurt, was zu sehr schweren Verletzungen führen kann, wie unter anderem ein Crashtest von ADAC simuliert.