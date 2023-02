Darum solltest du deinen Rasierer niemals teilen

So gern man sich auch hat, es gibt Dinge, die teilt man einfach nicht. Über das Badezimmer, das der oder die andere gerade benutzt , scheiden sich die Geister. Bei der Zahnbürste ist der Fall klar. Und beim Rasierer? Um ganz sicher zu gehen, haben wir bei einem Experten nachgefragt. Malte Schmelter ist Hautarzt bei der Skinmed Klinik in Lenzburg und warnt vor den Risiken, die bei einem geteilten Rasierer drohen.

Was passiert, wenn man teilt

«Wenn beide Parteien eine gute Hautgesundheit haben, halten sich Risiken zwar in Grenzen, wenn ein Rasierer geteilt wird», so der Experte. «Aber rasiert wird nunmal da, wo auch Haare sind . Diese Areale sind talgreich und wo Talg ist, kommen gern auch Bakterien und Pilze dazu.» Das ist erstmal nicht weiter bedenklich. Doch die Klinge tut ihr Übriges: «Beim Rasieren entstehen oft kleine Hautverletzungen oder Schnitte, durch die Hautkrankheiten schnell übertragen werden können.»

Gefährlich ansteckend

Übrigens: Weil ein elektrischer Rasierer weniger an den Haaren reisst und oft durch eine Schutzkappe vor Schnitten schützt, ist das Risiko, Infektionen oder Krankheiten zu übertragen, bei dieser Variante geringer.

Wie siehts am eigenen Körper aus?

Auch am eigenen Körper ist man nicht vor Ansteckungen geschützt. Malte Schmelter weiss: «Hat man etwa im Genitalbereich eine Pilz- oder Bakterieninfektion und rasiert zuerst dort und anschliessend etwa den Bart, kann man die Erreger verschleppen.» Ist die Haut aber gesund, ist das Risiko gering. «Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich Männern trotzdem zwei Rasierer: Einen für den Bartbereich und einen für den Körper.» Da das Hautmilieu am Körper, speziell im Genitalbereich, feuchter sei, würden sich Bakterien eher ansammeln, so der Hautarzt.