3 Gründe, warum dein Ventilator in der Nacht nicht laufen sollte

Pollen und Staub

Die rotierenden Blätter wirbeln nicht nur kühle Luft durch das Schlafzimmer , sondern auch Pollen und Staub auf. Wer seinen Ventilator zudem an eine der unteren Bettecken stellt und nach oben gerichtet positioniert, schleudert die fiesen Partikel ohne Umwege in die Nase rein. Der blanke Horror für Allergiker !

Erkältungen

Auch wenn du keine Allergien hast – eine dauerhafte Luftzufuhr trocknet die Nasenschleimhäute aus und kühlt die Haut rund um Rachen und Hals ab. Bakterien und Viren haben so ein leichtes Spiel. Das Ergebnis? Eine Schniefnase und Halsschmerzen , während alle anderen in der Badi und am Strand den Sommer geniessen.

Muskelkrämpfe

Du wachst am Morgen mit einem steifen Nacken auf? Das könnte an deiner seltsamen Schlafposition liegen, oder daran, dass dir eine fiese Biese die ganze Nacht um den Kopf wirbelte. In der Zugluft reagieren Thermorezeptoren nicht, die Durchblutung der Haut wird nicht erhöht – und so kühlen auch die darunter liegenden Muskeln aus. Als Gegenreaktion kann die Muskulatur verspannen.