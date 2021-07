Falsche Herstellerangaben - Darum solltest du die Gewichtsfalle bei Wohnmobilen kennen

Bis zu 5500 Franken Busse

In der Schweiz beträgt die Strafe 200 Franken, wenn das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um 100 Kilo überschritten wird. In Deutschland sind es bis zu 250 Franken und in Italien zu 1870 Franken. Richtig teuer wird es in Österreich, wo es Bussen bis 5500 Franken gibt.