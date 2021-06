Darum solltest du eine Glace-Maschine kaufen

Immer mehr entsteht in der heimischen Küche. Wir machen Smoothies, Pasta, Brot, Kuchen, Granola, Sirup, Konfitüren oder gar Joghurt selber. Warum also nicht auch Glace selber herstellen? Die Vorzüge liegen auf der Hand: Man bestimmt, wie viel Zucker, Rahm, welche Früchte, Beeren oder ganz andere kreative Zutaten wie Kräuter oder Frischkäse ins Glace kommen. So kann man sich sicher sein, dass keine unerwünschten Zusatzstoffe in der kalten Erfrischung sind.