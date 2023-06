Erdbeeren Haltbarkeit: Darum solltest du sie nicht nach dem Kauf waschen

Erdbeeren mögen es kalt

Erdbeeren halten sich am längsten im Gemüsefach des Kühlschranks. Hier stimmt die Temperatur und es ist trocken und dunkel. In einem Sieb gelagert erhalten die Früchte zudem von allen Seiten ausreichend Luft.

Mit Essig gegen den Schimmel

Ab in die Gefriertruhe

In der Gefriertruhe halten sich Erdbeeren bis zu zehn Monate. Wegen der Minusgrade haben Mikroben hier keine Chance und die Früchte werden konserviert. Vor dem Einlagern in einer Plastikgefriertüte die Beeren waschen und trocknen. Das verhindert, dass sie nach dem Einfrieren aneinanderhaften. Den Gefrierbeutel während des Einfrierens immer wieder aufschütteln.

So bleibt das Aroma erhalten

Damit sich der süsse Geschmack der Erdbeere vollends entfalten kann, solltest du den grünen Strunk erst nach dem Waschen entfernen. So gelangt kein Wasser in die Früchte. Ein weiterer Tipp: Die Erdbeeren erst kurz vor dem Verzehr in einem Wasserbad säubern. So behalten sie ihr Aroma und es entstehen keine Druckstellen durch den harten Wasserstrahl.