Gastronomie: Kantonschemiker gibt Hygiene-Tipps für Restaurants

Bei seinen Beizentouren besucht Otmar Deflorin die Küche, statt sich im Restaurant zu verpflegen: Denn in seiner Rolle als Berner Kantonschemiker kennt er die Hygieneschwachstellen in der Gastronomie genau. Wie er in einem Interview mit SRF News erzählt, seien ihm bei seinen Kontrollen schon Mäusekot in Schubladen oder sogar in Schöpfkellen begegnet – «das Problem liegt oft in alten Gebäuden», so der Experte. Ratten und Schaben seien dort ebenfalls keine Seltenheit.